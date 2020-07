V. Mišenka si môže odpykať trest aj v Rakúsku

Bratislava 22. júla (TASR) - Právoplatne odsúdený Viliam Mišenka si môže svoj 23-ročný trest odpykať aj v Rakúsku. Tam práve prebieha rozhodovací proces o tom, či si trest odsedí u našich západných susedov, alebo bude pripustené nové súdne konanie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Katarína Kudjáková.



„Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica komunikuje okolo tejto trestnej veci so Štátnym zastupiteľstvom vo Viedni, ktoré v piatok popoludní požiadalo faxom súd o zaslanie súdnych dokumentov,“ reagovala Kudjáková na otázku, ako sa ŠTS postaví k nevydaniu Mišenku na Slovensko. Slovenský súd momentálne overuje, či stačí rakúskej strane zaslať rozsudky slovenských súdov, alebo budú žiadať celý trestný spis.



„Súd bol včera informovaný aj zo strany Národnej ústredne Sirene, že osoba V. M. nebude vydaná na Slovensko z dôvodu, že je občanom Rakúska, kde prebieha rozhodovací proces, či táto osoba v Rakúsku vykoná 23-ročný trest, alebo bude pripustené nové súdne konanie,“ doplnila hovorkyňa.



Mišenku zadržala rakúska polícia začiatkom júla v Badene na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Mišenka bol na úteku od marca 2018, keď ho Najvyšší súd (NS) SR poslal do výkonu trestu na 23 rokov za úkladnú vraždu v štádiu pokusu formou účastníctva ako objednávateľa. NS SR ho vtedy odsúdil v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont, ku ktorému došlo v lete 2009. Pri výbuchu zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli vážne a ľahšie zranenia. Rozsudok si Mišenka na súd neprišiel vypočuť a následne polícia oznámila, že je v pátraní. ŠTS v Pezinku na neho vydal európsky zatýkací rozkaz ešte v apríli 2018. Polícia po Mišenkovi pátrala už po druhý raz. Na úteku bol aj v roku 2013, vypátrali ho vo Venezuele a eskortovali na Slovensko, kde strávil takmer dva roky vo väzbe.