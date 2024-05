V misii OSN na Cypre aktuálne pôsobí 239 vojakov a 5 policajtov zo SR

Nikózia 9. mája (TASR) - Slovensko je súčasťou mierovej misie Organizácie Spojených národov na Cypre (UNFICYP) už 23 rokov. Úlohy aktuálne zabezpečuje 239 príslušníkov Ozbrojených síl SR a päť policajtov. Slovenský kontingent v misii zodpovedá za Sektor 4, ktorý je jednou z častí nárazníkovej zóny. Výsledky pôsobenia Slovákov vyzdvihol počas štvrtkovej návštevy Cypru aj minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD).



"Úlohou slovenských príslušníkov v tejto operácii je predovšetkým zabezpečenie monitorovania, reportovania, pozorovania incidentov v nárazníkovej zóne, či už sú to vojenské, alebo civilné incidenty," skonštatovala veliteľka Sektoru 4 a slovenského kontingentu Katarína Gargalíková. Zvýraznila tiež význam styčnej činnosti, ktorú vykonáva sektor pozorovateľov.



Pôsobenie v misii považuje Gargalíková za prestíž pre Ozbrojené sily SR. "My sme profesionálni vojaci a našou úlohou je teda vytvárať aj pozitívny obraz slovenskej jednotky v zahraničí," poznamenala. V tejto súvislosti poukázala na aktivity navyše, ako sú charitatívne zbierky či darovanie krvi, ktoré podľa nej prispievajú k "pozitívnemu ovzdušiu" a prezentácii SR na medzinárodnej úrovni.



Hlavnou úlohou policajného komponentu je vykonávať hliadkujúcu činnosť, priblížila policajtka Beáta Adameová. "Príslušníci vykonávajú spoločné hliadky s vojakmi v rámci jednotlivých sektorov. V rámci misie sú tri sektory a všetci policajti pôsobia vo všetkých týchto troch sektoroch," uviedla. Dodala, že slovenskí policajti sú do misie vysielaní 11. rok.



Adameová je na Cypre už tretíkrát. Zastáva funkciu styčnej dôstojníčky pre civilné záležitosti. "Som súčasťou integrovaného pracoviska, kde pôsobia aj policajti, aj vojaci, aj civilisti. Našou úlohou je mandát misie napĺňať tak, aby všetky tri komponenty boli adekvátne zastúpené a aby každý jeden komponent prispel nejakou časťou k plneniu jednotlivých úloh a činností," načrtla.



Celkovo má misia UNFICYP aktuálne približne 1050 členov.