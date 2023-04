V Modrom Kameni pre energetickú krízu zaviedli sanitárne dni

Na snímke obnovené severné krídlo barokového kaštieľa hradu Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese 20. apríla 2023. Foto: TASR Silvia Tannhauserová

Modrý Kameň 26. apríla (TASR) – Sanitárne pondelky i výmena žiaroviek za úsporné sú opatrenia, ku ktorým pre energetickú krízu pristúpil Hrad Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese. TASR to povedala riaditeľka Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM) Helena Ferencová.Informovala, že energetická kríza sa dotýka aj hradu, pretože je to verejná inštitúcia, ktorá potrebuje masívne osvetlenie. Podľa nej sa to týka najmä vnútorných expozícií.objasnila s tým, že v rámci nich tak šetria tým, že v expozíciách nesvietia.zdôraznila.Ako uvádza oficiálna webstránka múzea, prvé dva májové pondelky pre sviatky a voľné dni však pre ľudí otvoria. Záujemcovia budú mať priestor k dispozícii od 9.00 do 17.00 h.Riaditeľka podotkla, že po prvej vlne pandémie nového koronavírusu v Modrom Kameni pocítili nárast návštevníkov.konštatovala. Doplnila, že čísla návštevnosti a aj tržieb vysoko stúpli.spomenula. Obáva sa však, že návštevnosť, ktorá bola v lete po prvej vlne pandémie, len ťažko v múzeu dovŕšia.komentovala.Hrad Modrý Kameň otvorí tohtoročnú letnú turistickú sezónu v máji." zhrnula Ferencová. Okrem stálych expozícií čaká v tejto sezóne návštevníkov niekoľko noviniek. K dispozícii bude priestor na aktivity múzea, ako sú výtvarná, bábkarská, remeselná a aj hračkárska dielňa. Od začiatku mája pribudne aj cukráreň. Slúžiť bude aj ako miesto na aktivity a malé výstavy.