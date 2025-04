Bratislava 16. apríla (TASR) - V motorovej nafte by mal byť vyšší podiel biologických komponentov, konkrétne metylesterov mastných kyselín (FAME). Ich maximálny podiel sa má zvýšiť z pôvodných sedem percent objemu na desať percent. Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky o kvalite palív, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Dôvodom na jej zmenu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady.



Zároveň sa má zrušiť možnosť uvádzať na trh motorovú naftu s vyšším obsahom FAME, ako je desať percent objemu. „Z dôvodu veľkého podielu motorových vozidiel, ktoré nie sú kompatibilné s motorovou naftou s obsahom metylesterov mastných kyselín až do desať percent objemu (B10), návrh vyhlášky zároveň zavádza tzv. „ochranný stupeň“, ktorý zabezpečí dostupnosť motorovej nafty s obsahom metylesterov mastných kyselín až do sedem percent objemu (B7),“ priblížilo MŽP.



Ďalej uvádza, že motorové palivo, ktoré je určené pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy a rekreačné plavidlá, nebude môcť mať viac síry ako desať miligramov na kilogram.