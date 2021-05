V Múzeu dopravy sprístupnia výstavu automobilov Volkswagen Slovakia

Bratislava 15. mája (TASR) - Spoločnosť Volkswagen Slovakia v spolupráci so Slovenským technickým múzeom – Múzeom dopravy v Bratislave otvorila v sobotu výstavu historických a špeciálnych vozidiel s názvom Volkswagen už 30 rokov "made in Slovakia". TASR o tom informovala hovorkyňa Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.



"V bratislavskom závode sme v priebehu uplynulých troch desaťročí vyrobili viac ako šesť miliónov vozidiel piatich koncernových značiek, medzi ktorými boli aj skutočne unikátne kúsky. Viaceré z nich sú súčasťou našej zbierky historických a špeciálnych vozidiel a pri príležitosti 30. výročia sme sa rozhodli sprístupniť ich verejnosti," povedal vedúci oddelenia komunikácie vo Volkswagen Slovakia Jozef Grega. V jednej výstavnej hale, ktorá sa rozlohou približuje veľkosti pôvodnej výrobnej haly, z ktorej začali v roku 1991 vychádzať prvé vozidlá, je vystavených 13 automobilov piatich značiek Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda a Seat. Všetky boli vyrobené v bratislavskom závode a nachádza sa medzi nimi aj funkčná štúdia Háčik – jediné vozidlo svojho druhu na svete.



Návštevníci múzea si budú môcť zblízka pozrieť aj úplne prvý Volkswagen vyrobený na Slovensku Passat Variant z roku 1991, jubilejné miliónte vozidlo, ktorým sa stal Volkswagen Touareg, prvé elektrické vozidlo koncernu Volkswagen e-up! z roku 2013 či karosériu prvého modelu Porsche, ktoré sa do roku 2017 vyrábalo v Bratislave bez podvozku.



Múzeum dopravy približuje návštevníkom spôsob dopravy v 19. a 20. storočí. "Cestnú dopravu prezentuje zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidlá zo 60. až 80. rokov 20. storočia," priblížil ďalšie exponáty riaditeľ STM – Múzea dopravy v Bratislave Ľuboš Kačírek. Ako ďalej dodal, návštevníka zaujmú prototypy vyvinuté slovenskými automobilkami po druhej svetovej vojne. Novinkou sú historické hasičské striekačky. Jedna z výstavných hál múzea je vyhradená expozícii z histórie železníc.



Výstava bude pre verejnosť otvorená do 30. apríla 2022.