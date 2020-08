Od soboty budú v Bratislave brúsiť niektoré električkové trate

Bratislava 21. augusta (TASR) – V Bratislave budú v najbližších dňoch brúsiť koľajnice a opravovať električkovú trať na Obchodnej, Záhradníckej a Ružinovskej ulici. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) s tým, že výsledkom rekonštrukčných prác má byť zníženie hlučnosti prejazdu električiek.



Dôvodom rekonštrukčných prác sú podľa DPB poklesnuté styky koľajníc a tzv. vlnkovitosť, ktoré výrazne zvyšujú hluk pri prejazde električiek a spôsobujú rýchlejšie opotrebovanie materiálu. Dopravca avizuje, že s obnovou začne v sobotu (22. 8.) od 7.00 do 22.00 h na Obchodnej ulici. Dotkne sa to liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) 1 a 9, ktoré budú premávať po Špitálskej ulici a cez Blumentál, keďže zastávky Poštová, Vysoká obojsmerne a Slovenská technická univerzita na Radlinského ulici v smere na Obchodnú nebudú obsluhované.



Rekonštrukčné práce na Záhradníckej a Ružinovskej ulici (úsek Saleziáni - Nemocnica Ružinov) sa budú realizovať v noci z nedele na pondelok (24. 8.) a z pondelka na utorok (25. 8.), vždy od 0.30 do 4.30 h. „V prípade brúsenia počas dennej premávky by sme museli vylúčiť električkovú dopravu. Pretože v blízkej budúcnosti nie je plánovaná iná výluka na dotknutých úsekoch, nemôžeme tieto neodkladné práce spojiť do jedného celku s iným vylúčením,“ zdôvodnil DPB, ktorý prosí verejnosť o strpenie zvýšenej hlučnosti.