Gröhling: V najbližších týždňoch by sa mohli otvárať ďalšie ročníky

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Bratislava 3. apríla (TASR) - V najbližších týždňoch by sa mohli otvárať ďalšie ročníky na školách. V súvislosti so zlepšujúcou sa situáciou okolo nového koronavírusu to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Zároveň apeluje na dodržiavanie preventívnych opatrení. TASR o tom v sobotu informoval Odbor komunikácie rezortu školstva." uviedol šéf rezortu.O tom, že pandemická situácia na Slovensku sa pomaly zlepšuje, hovoria podľa ministra klesajúce čísla hospitalizovaných. Zdôraznil však, že Slovensko ešte stále nie je z najhoršieho vonku a vývoj situácie závisí hlavne od toho, ako Slováci zvládnu aktuálne sviatky.Šéf rezortu školstva preto apeluje na dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení. Dodal, že v závislosti od vývoja situácie by sa dalo predpokladať, že k prechodu z celoslovenského do regionálneho COVID automatu by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch.