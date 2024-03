Voľby v Bratislave sú prevažne pokojné, incident hlásili v Petržalke

Bratislava 23. marca (TASR) - V najväčších bratislavských mestských častiach (MČ) sú sobotné prezidentské voľby zatiaľ pokojné, bez problémov. Incident zaznamenali len ráno v jednom z volebných okrskov na Nobelovom námestí v Petržalke. Pre TASR to uviedli hovorcovia miestnych samospráv či z miestneho úradu.



Podľa hovorkyne Petržalky Márie Halaškovej spôsobil incident odvolaný nominant jednej z politických strán, ktorá ho predtým nominovala za člena okrskovej volebnej komisie. Strana ho ešte predtým odvolala na požiadanie mestskej časti, keďže malo ísť zo skúseností o konfliktného človeka. "Napriek tomu prišiel a nevedel pochopiť, že bol odvolaný. Začal sa vyhrážať, že si donesie zbraň," priblížila pre TASR Halašková s tým, že bola privolaná hliadka štátnej polície. Mestská časť neskôr pre TASR spresnila, že muž bol agresívny preto, lebo ho o stiahnutí z komisie strana neinformovala a dozvedel sa to až priamo na mieste.



Odhliadnuc od toho prípadu sú však podľa nej voľby na území Petržalky pokojné a plynulé. Zaznamenané neboli ani žiadne zdržania napriek tomu, že mestská časť z organizačných a logistických dôvodov znížila počet okrskov z 95, ako tomu bolo počas parlamentných volieb, na aktuálnych 57. "Voliči sa dlho nezdržia. V každej volebnej miestnosti je šesť hlasovacích plent a krúžkuje sa len jeden kandidát. Volič tam strávi v priemere minútu," poznamenala.



Voliči si však zároveň pochvaľujú svetelné LED senzory na plentách, ktoré informujú o tom, či za nimi niekto je a volí, alebo nie. Keďže sú tieto plenty z dielne mestskej časti vysoké, voliči niekedy nevedeli, či za nimi niekto je, alebo môžu ísť odvoliť oni.



Bezproblémový priebeh volieb je aj v Starom Meste, kde funguje všetkých 34 volebných okrskov. "V Starom Meste je priebeh volieb pokojný," povedala Martina Karmanová z oddelenia komunikácie staromestského miestneho úradu.



Rovnako pokojné sú prezidentské voľby aj v Novom Meste, kde majú podľa miestneho úradu bezproblémový priebeh. Nezaznamenali žiadne problémy ani incidenty, netvoria sa ani rady. Bezproblémové sú voľby aj v Ružinove. "Všetko je v poriadku," ubezpečila Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu, s tým, že volebná účasť by mohla dosiahnuť okolo 50 až 60 percent.