V najväčšom očkovacom centre sa zatiaľ zaočkovalo vyše 2900 ľudí

Bratislava 14. marca (TASR) – Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v priestoroch Národného futbalového štadióna (NFŠ), ktoré je najväčším na Slovensku, sa zatiaľ zaočkovalo viac ako 2900 ľudí. Počas soboty (13.3.) sa zaočkovalo 1500 ľudí a v nedeľu zatiaľ 1400 ľudí. V nedeľu o tom na tlačovej konferencii informoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.



Počas víkendu sa podľa jeho slov podarilo obyvateľov kraja presvedčiť o tom, že sa očkovanie dá robiť dobre. Zároveň sa poďakoval ľuďom, ktorí na očkovanie prišli a tiež osobám, ktoré sa na príprave VOC podieľali.



"Myslím si, že akékoľvek máte postoje k očkovaniu, tak sa ukazuje, že je to asi jediná dlhodobá účinná metóda, ako ochorenie COVID-19 upratať aspoň do medzí, ktoré by nám umožnili normálne ďalej fungovať,“ uviedol s dôvetkom, že verí, že sa podarí presvedčiť o správnosti očkovania čo najviac ľudí.



Za hlavný problém považuje Droba nedostatky, ktoré sa vyskytli pri prihlasovaní sa na očkovanie cez registračný systém Národného centra pre zdravotnícke informácie (NCZI), ktorý niekoľkokrát nefungoval. Šéf BSK avizoval, že sa samospráva chce uchádzať o možnosť vytvoriť si vlastný registračný systém, ktorý by nad VOC umožňoval plnú kontrolu.



Riaditeľ Odboru zdravotníctva BSK Tomáš Szalay povedal, že k spusteniu pilotného očkovania na NFŠ im pomohla predpríprava. Odozva zaočkovaných ľudí a osôb, ktoré ich sprevádzali, a rovnako aj zdravotníckych tímov, ktoré vakcináciu zabezpečujú, je pozitívna. Priznal však, že v piatok (12.3.) sa vyskytlo vďaka registračnému systému viacero chýb, napríklad 150 osôb bolo prihlásených na jednu minútu či medzi prihlásenými boli aj ľudia nad 70 rokov, pre ktorých očkovanie vakcínou AstraZeneca nie je určené.



Predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) povedala, že občania môžu volať pri problémoch s prihlasovaním sa na očkovanie aj na linku v pôsobnosti rezortu zdravotníctva 0800 174 174. Je presvedčená o účinnosti očkovania proti novému koronavírusu.



V pondelok (15.3.) padne rozhodnutie, či otvoria očkovacie centrum aj v piatok (19.3.). Nové centrum by malo vedieť zaočkovať denne 2000 až 2500 ľudí.