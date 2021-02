V najvyšších polohách Tatier platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 13. februára (TASR) - V najvyšších polohách Nízkych a Vysokých Tatier platí v sobotu zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných pohoriach je nebezpečenstvo lavín mierne. Informoval o tom Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Hlavný lavínový problém je vetrom previaty sneh z poslednej periódy sneženia, a to na východných, juhovýchodných a južných orientáciách. "Riziko uvoľnenia lavín je vplyvom silného vetra posledných dní veľmi lokálne a viaže sa predovšetkým na úzke záveterné žľaby, kde silný vietor nezniesol sneh do dolín, ale naopak uložil ho do snehových vankúšov a tvrdých dosiek, ktoré je možné uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení," upozornil Buliak. Počas dňa sa môžu vyskytnúť aj samovoľné lavíny stredných rozmerov.



Od stredných polôh je snehová pokrývka vplyvom oteplenia minulého týždňa a následného zamrznutia dobre spevnená a veľmi tvrdá. Nový sneh je vplyvom vetra sfúkaný do dolín a lesa.



V sobotu ráno prevládalo na horách polooblačné chladné a veterné počasie. Nad horské územia sa presunul arktický vzduch, teploty dosiahli o 7.00 h v najvyšších polohách mínus 27 stupňov Celzia. Severozápadný vietor dosahoval silu víchrice, v najvyšších polohách dosiahol rýchlosť 25 metrov za sekundu v priemere a v nárazoch 28 metrov za sekundu. Pocitová teplota preto dosahuje na hrebeňoch hôr mínus 40 stupňov Celzia. Za posledných 24 hodín nepribudol v horách takmer žiaden nový sneh.