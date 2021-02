V najvyšších polohách Tatier platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 20. februára (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier platí v sobotu zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Nebezpečenstvo je podľa Biskupiča veľmi lokálne a limitované na žľaby a muldy, kde je nafúkané väčšie množstvo snehu. "Hlavný lavínový problém je nový, vetrom previaty sneh uložený na tvrdom podklade vo forme dosiek a vankúšov. Ich uvoľnenie je možné už pri malom zaťažení, a to hlavne na strmých až veľmi strmých svahoch," priblížil.



Kritické sú miesta pod sedlami a závery dolín pod hrebeňovými partiami. "Najmä tam, kde sa prudko mení sklon alebo výška vetrom ubitého snehu. Vetrom nafúkané dosky a vankúše sú krehké a len slabo zviazané s podkladom. Popoludní sa pri oteplení očakávajú na slnkom osvietených svahoch spontánne lavíny a splazy z mokrého snehu," upozornil Biskupič.



Ráno bolo na horách polojasno až jasno, miestami vo východnej polovici hmla. Ranné teploty boli v rozmedzí od mínus 11 do mínus troch stupňov Celzia. Fúkal prevažne západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 10 metrov za sekundu.