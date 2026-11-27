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V najvyšších polohách Tatier trvá mierne lavínové nebezpečenstvo
Súvislá snehová pokrývka sa vyskytuje už od podhoria, významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje 30 až 70 centimetrov, lokálne aj viac.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 27. novembra (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, je v piatok vyhlásené v najvyšších polohách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier. Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehovej pokrývky vedú k rozvoju kritických - trvalo slabých vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky. Uvoľnenie lavín je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, no nie je vylúčený ani výskyt menších samovoľných lavín z nového snehu. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
„Hlavným problémom je nový sneh v najvyšších polohách. Počas aktuálnej periódy sneženia očakávame desať až 15 centimetrov nového snehu. Pozor na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, svahy pod skalnými stenami a terénne depresie, kde je sneh vetrom naviaty vo forme snehových vankúšov, dosiek a prevejov,“ upozornili zo SLP.
Súvislá snehová pokrývka sa vyskytuje už od podhoria, významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje 30 až 70 centimetrov, lokálne aj viac. Snehové vrstvy nie sú aj pre nízke teploty navzájom dostatočne previazané. Vplyvom vetra je snehová pokrývka rozmiestnená veľmi nerovnomerne.
Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier trvá nad hranicou lesa malé lavínové nebezpečenstvo. „Očakávame desať až 15 centimetrov nového snehu, ktorý môže predstavovať riziko hlavne na miestach so staršou snehovou pokrývkou. Pri dodatočnom zaťažení sa na strmých svahoch môžu uvoľniť menšie lavíny,“ dodalo stredisko s tým, že vnútri snehovej pokrývky sa nachádzajú slabé vrstvy hranatozrnného snehu. Vplyvom nízkych teplôt sa bude snehová pokrývka stabilizovať len pomaly.
„Hlavným problémom je nový sneh v najvyšších polohách. Počas aktuálnej periódy sneženia očakávame desať až 15 centimetrov nového snehu. Pozor na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, svahy pod skalnými stenami a terénne depresie, kde je sneh vetrom naviaty vo forme snehových vankúšov, dosiek a prevejov,“ upozornili zo SLP.
Súvislá snehová pokrývka sa vyskytuje už od podhoria, významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje 30 až 70 centimetrov, lokálne aj viac. Snehové vrstvy nie sú aj pre nízke teploty navzájom dostatočne previazané. Vplyvom vetra je snehová pokrývka rozmiestnená veľmi nerovnomerne.
Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier trvá nad hranicou lesa malé lavínové nebezpečenstvo. „Očakávame desať až 15 centimetrov nového snehu, ktorý môže predstavovať riziko hlavne na miestach so staršou snehovou pokrývkou. Pri dodatočnom zaťažení sa na strmých svahoch môžu uvoľniť menšie lavíny,“ dodalo stredisko s tým, že vnútri snehovej pokrývky sa nachádzajú slabé vrstvy hranatozrnného snehu. Vplyvom nízkych teplôt sa bude snehová pokrývka stabilizovať len pomaly.