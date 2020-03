V TATRÁCH OPATRNE: Je vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 15. marca (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých Tatier je v nedeľu mierna lavínová hrozba, v ostatných polohách a pohoriach je nebezpečenstvo lavín malé. Informoval o tom Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Mierne lavínové nebezpečenstvo platí vo Vysokých Tatrách od výšky viac ako 2300 metrov nad morom. "Nebezpečné v týchto polohách sú najmä záveterné južné a juhovýchodné svahy, kde silný vietor počas posledných dní ukladal sneh do vankúšov a dosiek, ktoré je možné na veľmi strmých svahoch uvoľniť veľkým dodatočným zaťažením. Pod takýmto zaťažením sa rozumie výstup lyžiarov bez rozstupov, pád lyžiara alebo peší výstup turistov," upozornil Sedlák.



V ostatných polohách a pohoriach sneh vplyvom oteplenia a následného ochladenia stvrdol a zmrzol. Samovoľné lavíny horskí záchranári nepredpokladajú.



V nedeľu ráno bolo na horách jasné počasie s dohľadnosťou až 50 kilometrov. Ranná teplota sa pohybovala od mínus 15 stupňov Celzia v najvyšších polohách po mínus štyri stupne Celzia v stredných polohách. V najvyšších polohách fúkal čerstvý nárazový vietor do desiatich metrov za sekundu.



Povrch snehovej pokrývky je tvorený starým snehom, ktorý je po zmrznutí tvrdý až ľadový, na niektorých miestach je vytvorená silná kôra. Vo vysokých polohách je povrch snehu na náveterných stranách zmrznutý až ľadový, na záveterných stranách vetrom ubitý do dosiek rôznej tvrdosti. Na hrebeňoch sú vytvorené veľké preveje. HZS upozorňuje verejnosť na veľké nebezpečenstvo pošmyknutia.