V najvyšších slovenských pohoriach platí malé lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 26. apríla (TASR) – V najvyšších pohoriach Slovenska platí malé lavínové nebezpečenstvo. Snehová pokrývka je vo vyšších nadmorských výškach rozložená veľmi nerovnomerne. V Malej a vo Veľkej Fatre je nesúvislá, bez lavínového nebezpečenstva. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



"Firnový sneh je vplyvom striedania teplôt na väčšine miest dobre stabilizovaný a sadnutý. V najvyšších polohách pripadlo do desiatich centimetrov nového prachového snehu, ktorý nie je dostatočne zviazaný s tvrdým podkladom. Ojedinele sa môžu vyskytnúť vetrom nafúkané menšie dosky a vankúše. Ich rozmiestnenie je viazané na vyššie polohy od nadmorskej výšky 1900 metrov. V týchto výškach očakávame menšie lavíny a splazy z nového snehu, ktoré však nepredstavujú veľké riziko," uviedol Biskupič. Väčšie riziko podľa neho predstavuje pošmyknutie sa na tvrdom zľadovatenom svahu.



Ráno bolo na horách polooblačno. Teplota sa pohybovala od mínus desiatich do plus jedného stupňa Celzia. Fúkal čerstvý severný až severozápadný vietor do 15 metrov za sekundu, v nárazoch do 20 metrov za sekundu. Na horách panuje jarná situácia, súvislejšia snehová pokrývka sa nachádza zhruba od 1700 metrov nad morom.