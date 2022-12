V náročnej dobe treba vecne a pokojne riadiť štát, apeluje prezidentka

Bratislava 4. decembra (TASR) - V náročnej dobe potrebujeme vecné, racionálne a pokojné riadenie štátu. Pripomenula to prezidentka Zuzana Čaputová v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Menšinová vláda môže podľa nej fungovať, ak racionálne rokuje. Upozornila, že s riešeniami kríz prichádza vláda na poslednú chvíľu. Rozhodnutie o tom, či bude opäť kandidovať na prezidentku, chce Čaputová oznámiť na budúci rok.



Prieskumy podľa hlavy štátu ukazujú, že až 84 percent ľudí je nespokojných so smerovaním krajiny. Považuje to za alarmujúce čísla, nad ktorými sa politici musia zamyslieť.



Ak by menšinová vláda deklarovala, s akou podporou vládne, prospelo by to podľa nej k predvídateľnosti a upokojeniu situácie. Kritizuje, že vláda na poslednú chvíľu hľadá podporu pre svoje návrhy. Dodala, že model menšinovej vlády je možný vtedy, ak vláda staví všetko na pokojnú, vecnú a racionálnu argumentáciu, čo sa nie vždy deje. "Máme tu neisté fungovanie parlamentu, rozbúrené emócie, krajinu v krízach, ktoré sa veľakrát riešia na poslednú chvíľu," uviedla.



Návrh SaS na vyslovenie nedôvery vláde prezidentku neprekvapil vzhľadom na postoj a kroky tejto strany v dlhodobom vývoji. Považuje to za záležitosť politických strán, či využili všetky možnosti na hľadanie kompromisu.



Prezidentka plánuje oznámiť rozhodnutie o tom, či bude znovu kandidovať do funkcie, na budúci rok. "Vnímam to, čo sa v spoločnosti deje. Snažím sa vnímať pozorne moju rolu, moju schopnosť pomôcť situácii na Slovensku a v závislosti od toho budem zvažovať rozhodnutie, či to dáva zmysel aj mne a či dáva moja služba zmysel aj Slovensku," priblížila.



Hlava štátu nebude odrádzať od účasti na januárovom referende, hoci ho vníma ako agendu jednej politickej strany. Vysvetlila, že termín vybrala ako prvý možný tak, aby ho bolo možné komfortne zorganizovať aj pre ľudí, ktorí by chceli hlasovať zo zahraničia.



Prezidentka upozornila, že pomoc ľuďom v krízach musí byť adresná, aby sme zachytili aj tých, ktorým sieť pomoci nepomáha dostatočne. Opatrenia nemajú byť rýchle a originálne, ale hlavne odborne vyargumentované v riadnom legislatívnom procese. Čaputová dúfa, že štátny rozpočet bude obsahovať požiadavky vyrokované s Európskou komisiou z hľadiska výdavkových limitov.