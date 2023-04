V Národnom múzeu v Prahe sa uskutoční česko-slovenský tábor

Praha 3. apríla (TASR) - V historickej budove českého Národného múzea na Václavskom námestí sa počas letných prázdnin uskutoční prímestský česko-slovenský tábor. České deti oboznámi so slovenskou kultúrou, históriou a jazykom. Prihlasovanie je možné na webe Národného múzea (NM) od pondelka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



NM pripravilo tábor pri príležitosti 30. výročia rozdelenia Česko-Slovenska. "Deti sa interaktívnou formou oboznámia s historickými expozíciami Národného múzea a spoznajú naše spoločné dejiny zo slovenskej perspektívy," avizujú organizátori.



Počas piatich dní ich čakajú hry, ale aj bádateľské aktivity v priestoroch múzea aj mimo neho. "Nebude chýbať ani príprava slovenských jedál, slovenské pesničky a hry," spresnilo múzeum plánovaný program.



Tábor je určený pre deti od ôsmich do dvanástich rokov. Účastníci sa v rámci programu dostanú na miesta, ktoré sú bežným návštevníkom neprístupné alebo sú spoplatnené. Podľa organizátorov ide o zmysluplný program pre deti s hlbším záujmom o históriu.



Česko-slovenský tábor sa uskutoční v druhej polovici letných prázdnin od 14. do 18. augusta.