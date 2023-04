V národných parkoch by mohli byť špeciálne nádoby na zálohované obaly

Bratislava 5. apríla (TASR) - V národných parkoch by mohli byť umiestnené špeciálne nádoby na zálohované nápojové obaly. Nemá ísť o klasické zálohomaty. Zálohy za obal sa tak návštevník vzdá a daruje ju na obnovu konkrétneho národného parku. Pre TASR to uviedla marketingová manažérka Správcu zálohového systému Monika Farka.



Záujem o spoluprácu doposiaľ prejavili národné parky Muránska planina, Slovenský raj, Veľká Fatra či Vysoké a Nízke Tatry. Možnosť vrátiť zálohovaný obal by mala byť dostupná v lete. "Správcovia národných parkov vyšpecifikujú miesta, kde dochádza k vysokej frekvencii pohybu návštevníkov. Správca zálohového systému zabezpečí nádoby a pravidelný odvoz vyzbieraných zálohovaných obalov," priblížila Farka.



Správcovia jednotlivých parkov sa budú podľa nej o špeciálne nádoby starať a pravidelne ich vyprázdňovať. Zisk z vyzbieraných zálohovaných obalov poputuje na obnovu konkrétneho národného parku. "Návštevník tak získava príležitosť nielen zabrániť litteringu (voľne pohodenému odpadu), ale aj prispieť na rozvoj navštíveného národného parku," skonštatovala Farka.



Aktuálne prebieha nastavenie spolupráce medzi Správcom zálohového systému a národnými parkami. Farka tvrdí, že je to v štádiu riešenia a snahy nastaviť čo najoptimálnejšie odber zálohovaných obalov. "Je veľmi dôležité, aby naše lesy a príroda ostala čistá," poznamenala.



Na Slovensku sa zálohujú všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Cieľom zálohovania je dosiahnuť 90-percentnú návratnosť predaných nápojových obalov do roku 2025, recyklovať ich a využiť pri výrobe nových plastových fliaš a plechoviek.