V národných parkoch pribudli nové zberné nádoby na zálohované obaly

Bratislava 22. augusta (TASR) - V národných parkoch pribudlo 12 nových zberných nádob na zálohované fľaše a plechovky. Odovzdaním obalu do takejto nádoby sa návštevníci vzdajú nároku na 0,15-centovú zálohu a venujú ho tak národnému parku, v ktorom sa nachádzajú. TASR o tom informoval Správca zálohového systému.



"Nádoby, prostredníctvom ktorých môžu návštevníci podporiť obnovu národných parkov boli nainštalované v Tatrách, Nízkych Tatrách, Pieninách, Poloninách, Slovenskom raji, Slovenskom krase a vo Veľkej Fatre," priblížil správca.



Nádoby sú inštalované na miestach, ktoré identifikovali jednotlivé správy národných parkov. Pre zabezpečenie ich efektívneho využitia ich strategicky umiestnili na miestach s vysokou frekvenciou pohybu návštevníkov.



"V rámci snahy zvýšiť účasť návštevníkov, vrátane tých zo zahraničia, sa pripravuje jednoduchá informačná kampaň. Jej cieľom bude zvýšiť povedomie najmä medzi zahraničnými turistami o tom, že majú možnosť vrátiť alebo venovať svoje zálohované obaly," uviedol správca.



Inštalácia nových zberných nádob je v spolupráci so správami jednotlivých národných parkov kľúčovým opatrením na zmiernenie problému voľne pohodeného odpadu. Ide zároveň o súčasť aktívnej podpory rozvoja, ochrany a udržiavania čistoty v nich.



"Teší nás zapojenie národných parkov do tejto iniciatívy a v neposlednom rade podpora tejto myšlienky zo strany návštevníkov. Veríme, že týmto krokom sme bližšie k čistejšiemu Slovensku," povedal riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč.



Správca nechal do národných parkov vyrobiť špeciálne zberné nádoby, aby odolali prípadným útokom medveďov. Otestovali ich v bojnickej zoo.