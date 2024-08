V nasledujúcich dňoch budú najmä na juhozápade tropické noci

Bratislava 12. augusta (TASR) - Vlna horúčav priniesla na juhozápad Slovenska aj veľmi teplú noc. Na niekoľkých staniciach bola až tropická, keďže teplota nesklesla pod 20 stupňov Celzia. Upozornil na to na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Avizuje, že tropická noc sa v ďalších dňoch vyskytne najmä na juhozápade, ale môže sa objaviť aj v iných lokalitách.



"Teplé noci budú aj tie nasledujúce, pričom postupne sa tropická noc lokálne vyskytne aj inde ako na juhozápade územia. No práve v tejto časti Slovenska ich bude najviac aj s možnou dlhšou sériou tropických nocí," uviedli meteorológovia.



V dolinách na severe budú podľa SHMÚ noci spočiatku príjemnejšie, no v druhej polovici týždňa aj tam teplota v noci väčšinou neklesne pod 15 až 17 stupňov Celzia. Lokálne schladenie môžu podľa meteorológov priniesť búrky, keďže v priebehu týždňa rastie pravdepodobnosť ich výskytu.