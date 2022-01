V nedeľu bude mimoriadne silný vietor, v Tatrách je 3. stupeň výstrahy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ministerstvo vnútra zverejnilo pre silný vietor viacero odporúčaní



Bratislava 30. januára (TASR) - Slovensko zasiahne v nedeľu mimoriadne silný vietor, ktorý bude fúkať takmer na celom území krajiny. Meteorológovia odporúčajú ľuďom, aby zvážili nutnosť pobytu a pohybu vonku a svoje voľnočasové aktivity radšej presunuli na iný deň. V oblasti Tatier platí najvyššia výstraha - 3. stupňa. Vietor tu dosiahne silu mohutnej víchrice, pričom nie je vylúčený až orkán.Na horách v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji môže vietor v polohách od zhruba 1700 metrov nad morom dosiahnuť priemernú rýchlosť 110 a krátkodobo v nárazoch 160 až 180 kilometrov za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu tretieho stupňa v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad.," varujú meteorológovia. Horská záchranná služba na sociálnej sieti spresnila, že takto mimoriadne silný vietor na horách sa očakáva v pohorí Západných, Vysokých a Nízkych Tatier.Druhý stupeň výstrahy pred silným vetrom na horách platí v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Martin, Žilina a Turčianske Teplice. Vietor tu nad pásmom lesa môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 až 105, alebo krátkodobo v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Takáto rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.Prvý stupeň výstrahy pred vetrom na horách je vyhlásený v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom i Košickom kraji. Vietor v tunajších horách a najmä na ich hrebeňoch môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 až 85 a krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 135 kilometrov za hodinu.So silným vetrom treba v nedeľu rátať aj pod horami. Pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj i v okrese Poprad a Brezno platí výstraha druhého stupňa. Vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 60 a krátkodobo v nárazoch rýchlosť 85 až 105 kilometrov za hodinu. SHMÚ upozorňuje, že pravdepodobnosť spôsobenia škôd pri tak silnom vetre je vysoká. Silný vietor bude fúkať aj na väčšine stredného i časti východného Slovenska, kde môže vietor dosiahnuť rýchlosť krátkodobo v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu.Meteorológovia varujú aj pred snežením v Žilinskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Prešovskom a Košickom kraji, kde miestami môže napadnúť od 10 do 40 centimetrov snehu. Na cestách sa môžu zároveň tvoriť aj snehové záveje a jazyky. SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Pravdepodobnosť spôsobenia škôd nadpriemernou tvorbou snehových závejov a jazykov je tu totiž vysoká. Prvý stupeň výstrah platí v Trenčianskom a Košickom kraji.Neparkovať vozidlá na rizikových miestach či vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese i v parkoch. Aj to sú odporúčania, ktoré zverejnilo ministerstvo vnútra pre očakávaný mimoriadne silný vietor, ktorý má Slovensko zasiahnuť v nedeľu (30. 1.).Hasiči spolu s krízovým riadením rezortu vnútra radia neparkovať autá pri silnom vetre pod stromami, elektrickými stĺpmi a stožiarmi či billboardmi. "," spresnili v odporúčaniach.Radia taktiež vytvoriť pre zvieratá žijúce na dvore dočasné útočisko, pretože predmety pohybujúce sa pod vplyvom vetra im môžu ublížiť. Ľuďom odporúčajú zdržiavať sa v bezpečných objektoch, obmedziť šoférovanie, vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese a v parkoch. Pri šoférovaní by mali vodiči preferovať pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť.," podotklo ministerstvo.Slovensko čaká v nedeľu veľmi nepriaznivé počasie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto odporúča ľuďom, aby zvážili nutnosť pobytu a pohybu vonku a svoje voľnočasové aktivity radšej presunuli na iný deň. Meteorológovia totiž očakávajú na väčšine územia mimoriadne silný vietor, v Tatrách mohutnú víchricu až orkán. Ústav tu preto vydal výstrahu najvyššieho - 3. stupňa.