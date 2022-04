V nedeľu bude veterno najmä na západe Slovenska a na horách

Bratislava 23. apríla (TASR) – Počas nedele (24. 4.) bude veterno najmä v okresoch na západnom Slovensku a na horách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe, ktorý vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa pred vetrom a pred vetrom na horách.



Výstraha pred vetrom platí pre niektoré okresy v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, ale aj v okresoch Tvrdošín a Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji a v okrese Poprad v Prešovskom kraji. V okresoch na západnom Slovensku sa podľa meteorológov ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu a/alebo krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu. V okresoch Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín má ísť o rýchlosť v nárazoch 65 až 80 kilometrov za hodinu. Výstraha pred vetrom platí od 8.00 do 22.00 h.



V nedeľu má byť veterno aj na horách, najmä v okresoch Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad. V týchto okresoch sa na horách v polohách zhruba nad 1800 metrov miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 120 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t. j. víchrica. Výstraha platí od 10.00 do 20.00 h.



"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo," uzavreli meteorológovia.