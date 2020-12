OČKOVAŤ SA BUDE V NEDEĽU: Začne sa zdravotníkmi v štyroch nemocniciach

Bratislava 25. decembra (TASR) - V nedeľu (27.12.) doobeda sa začne s očkovaním zdravotníkov voči ochoreniu COVID-19 v štyroch nemocniciach, a to v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Prvých približne 10.000 vakcín dorazí na Slovensko deň predtým. Vakcína sa podáva v dvoch dávkach do ramena, pričom odstup je 21 dní. Celkovo má Slovensko nakontrahovaných 18 miliónov vakcín. Preočkovať by sa malo 3,3 milióna obyvateľov.



V prvej vlne by mali byť zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry. Očkovacia látka bude širokej verejnosti na Slovensku k dispozícii zrejme okolo Veľkej noci na budúci rok.