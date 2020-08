JUŽNÉ SLOVENSKO S HORÚČAVAMI, pozor na pitný režim

Bratislava 30. augusta (TASR) - Teploty na juhu Slovenska môžu počas nedele dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. Zdravotnícki záchranári preto v snahe minimalizovať kolapsy z tepla odporúčajú dbať na pitný režim.



"Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," informoval na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), pričom uviedol, že pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.



"Opätovne si dovoľujeme apelovať na verejnosť, aby dbala na prevenciu. Základom je dodržiavanie pitného režimu. Nárazové pitie väčšieho množstva tekutín nie je vhodné, ideálne je dopĺňať tekutiny priebežne, napríklad pohárom vody každú hodinu. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť aspoň tri litre tekutín - čistej vody, prípadne minerálky alebo vodou riedených ovocných štiav. Kávu a alkohol naozaj iba s mierou, pretože odvodňujú," uviedla pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Alena Krčová.



Záchranári zdôrazňujú, že piť treba nielen vtedy, keď cítime smäd. To platí najmä v prípade starších ľudí, ktorí majú oslabený pocit smädu a zabúdajú piť. Deti by mali piť pred každou fyzickou aktivitou aj po nej. Najmenšie deti je vhodné počas dňa aj ochladzovať, napríklad ich denne niekoľkokrát sprchovať alebo pretrieť vlhkým uterákom.



Seniori a chronicky chorí ľudia by mali obmedziť aktivity na minimum a von vychádzať ráno alebo večer. Dôležité je nezabúdať na prikrývku hlavy, ľahký odev a v prípade pobytu na priamom slnku aj na opaľovací krém.