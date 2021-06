V nedeľu je posledná šanca sčítať sa, potom sa zber údajov končí

Bratislava 13. júna (TASR) - Obyvatelia majú v nedeľu poslednú šancu zapojiť sa do sčítania, zber údajov sa končí o polnoci. Po tomto termíne už nebude žiadna dodatočná možnosť. Upozornila na to hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



"Ešte aj v nedeľu ráno je možné volať na call centrum 02/20924919 a vyžiadať si v priebehu dňa asistenta. Služba je, samozrejme, zdarma," pripomenula Stauder.



Po celom Slovensku sú tiež kontaktné miesta, niektoré fungujú v nedeľu. Nájsť ich možno napríklad aj v nákupných centrách. Kontaktné miesto sa nevzťahuje na trvalý pobyt, preto môže obyvateľ využiť ktorékoľvek a kdekoľvek v SR. Zoznam kontaktných miest je zverejnený aj na www.scitanie.sk v sekcii kontakty, informovať sa možno aj na stránke svojej obce.



Po uplynutí 13. júna sa už nebude možné sčítať a tým, ktorí tak dovtedy neurobia, hrozia finančné postihy. "Za Štatistický úrad SR stále tvrdíme, že obyvateľ sa má sčítať na základe toho, že je presvedčený o užitočnosti projektu. Na druhej strane zákon hovorí, že obec môže udeliť tomu, kto sa nesčíta, pokutu od 50 do 250 eur," dodala Stauder.



Podľa posledných zverejnených údajov sa do sčítania zapojilo vyše 5,15 milióna ľudí, teda 91,4 percenta z predpokladaného počtu obyvateľov SR.