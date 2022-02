V nedeľu môže zafúkať najmä na horách severného Slovenska

Bratislava 19. februára (TASR) - V nedeľu (20. 2.) môže zafúkať najmä na horách severného Slovenska. Rýchlosť vetra má byť podstatne nižšia ako v sobotu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.



Výstraha pred vetrom na horách platí v nedeľu predbežne od 7.00 do 15.00 h v okresoch Žilina, Martin, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín či Ružomberok. Tiež v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad.



Priemerná rýchlosť vetra môže byť nad pásmom lesa v týchto okresoch približne 70 kilometrov za hodinu. Krátkodobo v nárazoch od 110 do 135 kilometrov za hodinu.



Silnejší vietor sa môže vyskytnúť aj v nižších polohách okresov Námestovo, Tvrdošín, Poprad a na väčšine Košického kraja. Výstrahy najnižšieho stupňa by mali v týchto oblastiach platiť predbežne od nedeľného poludnia do 17.00 h.



V takmer celom Žilinskom kraji, tiež v okresoch Brezno a Poprad sa môžu v nedeľu od 7.00 h do 15.00 h vyskytovať snehové jazyky a záveje.