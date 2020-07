V nedeľu môžu časť Slovenska potrápiť búrky i silný vietor

Bratislava 11. júla (TASR) - V Prešovskom, Košickom a v južnej časti Banskobystrického kraja sa môžu v nedeľu (12. 7.) aj v skorých ranných hodinách vyskytovať búrky s krúpami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý preto vydal výstrahu prvého stupňa.



Meteorológovia varujú, že s búrkami môžu byť spojené krátkodobé, no intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.



Na niektorých miestach Slovenska treba v nedeľu rátať aj so silným vetrom. SHMÚ vydal výstrahu pred vetrom, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu pre okresy Rožňava, Košice mesto, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance.



SHMÚ varuje v nedeľu ráno v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji aj pred vetrom na horách. Nad pásmom lesa totiž môže fúkať vietor, ktorý krátkodobo v nárazoch dosiahne rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.