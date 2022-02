V nedeľu pri vstupe z Ukrajiny polícia vybavila 15.968 osôb

Bratislava 28. februára (TASR) – Počas nedele (27. 2.) vybavila polícia na vstupe do Slovenskej republiky z Ukrajiny 15.968 osôb. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka.



"Aktuálne sú čakacie doby na hraničných priechodoch od osem do 12 hodín. Na hraničnom priechode Ubľa vybavili 4655 osôb, z toho bolo 4343 Ukrajincov. Na priechode Vyšné Nemecké to bolo 9102 osôb, z toho 7452 príslušníkov Ukrajiny," uviedol Slivka.



Ako doplnil, na hraničnom priechode Veľké Slemence vybavili 1818 osôb, z toho 1792 Ukrajincov. "V Čiernej nad Tisou to bolo 379 osôb, z toho 340 príslušníkov Ukrajiny a na priechode Maťovské Vojkovce na vstupe z Ukrajiny bolo vybavených 14 osôb, z toho 13 štátnych príslušníkov Ukrajiny," informoval hovorca polície.