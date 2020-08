POZOR NA BÚRKY: Výstraha meteorológov platí pre celé Slovensko

Bratislava 15. augusta (TASR) - Na celom území Slovenska sa v nedeľu (16. 8.) môžu vyskytnúť búrky. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od 10.00 do 21.00 h. Pre Žilinský, Prešovský a Košický kraj výstraha platí do 22.00 h.



"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 kilometrov za hodinu," uvádza SHMÚ.