V nedeľu sa uskutoční v kostoloch zbierka na katolícke masmédiá

Bratislava 29. mája (TASR) - V nedeľu sa v kostoloch uskutoční tradičná zbierka na katolícke masmédiá. Ide o pravidelnú zbierku, ktorá sa realizuje každý rok počas siedmej veľkonočnej nedele v katolíckych farnostiach na celom Slovensku. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS).



Finančnú podporu získajú na základe štatútu zbierky televízia Lux (50 percent), rádio Lumen (20 percent) a Tlačová kancelária KBS (desať percent). Zvyšných 20 percent zo získaných prostriedkov sa používa na podporu mediálnych grantov. Vlani zbierka vyniesla dohromady vyše 200.000 eur, rok predtým 240.000 eur.



"Katolícke médiá by bez pomoci veriacich neprežili," povedal hovorca KBS Martin Kramara s tým, že ich podpora je dôležitá. Ľuďom prinášajú podľa jeho slov katolícky pohľad na svet a množstvo informácií z cirkevného prostredia, ktoré iné médiá neponúkajú. Zároveň vyzval veriacich, aby sa v nedeľu do zbierky zapojili.



Na siedmu veľkonočnú nedeľu si cirkev pripomína 56. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Na Slovensku je spojený so zbierkou na katolícke masmédiá.