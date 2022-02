V nedeľu vypravia evakuačný vlak z ukrajinského Čopu

Bratislava 26. februára (TASR) - Z ukrajinského Čopu v nedeľu (27. 2.) skoro ráno vypraví česká Arriva s podporou Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) evakuačný vlak. ZSSK o tom informuje na sociálnej sieti.



Nástup do vlaku by mal byť o 5.00 h, vypravený bude zhruba do 9.00 h. "Vstup do vlaku je voľný pre občanov Ukrajiny," upozornil dopravca. Cestujúci musia mať pri sebe identifikačný doklad s fotografiou.



"Treba počítať s tým, že vlak možno prvý raz zastaví až v popoludňajších hodinách v Českej republike. Vlak bude vedený do Prahy a ďalej do Plzne, kde je zabezpečené ubytovanie," uvádza ZSSK.



V prípade zmeny bezpečnostných podmienok na východnej hranici pôjde vlak možno len z Čiernej nad Tisou. O takejto zmene budú dopravcovia informovať.