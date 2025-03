POSPÍTE SI KRATŠIE: V nedeľu vstúpi do platnosti letný čas

Bratislava 28. marca (TASR) – V nedeľu 30. marca vstúpi do platnosti letný čas. Počas noci zo soboty na nedeľu sa o 2. hodine stredoeurópskeho času (SEČ) posunú hodinky o hodinu dopredu na 3.00 stredoeurópskeho letného času (SELČ). Víkendová noc tak bude o jednu hodinu kratšia. Obdobie letného času sa skončí v nedeľu 26. októbra, keď sa hodinky posunú naspäť z 3. na 2. hodinu SEČ.



Prvýkrát v histórii pokusne zaviedli niektoré krajiny letný čas počas prvej svetovej vojny – napríklad Švédsko, Nemecko a Rakúsko-Uhorsko. V novodobej histórii ho začali uplatňovať Taliansko od roku 1966, Grécko (1971), Španielsko (1974) a Francúzsko (1976). V rokoch 1976 až 1981 sa dohodlo na používaní letného času desať členských štátov vtedajšieho Európskeho spoločenstva.



Československo zaviedlo letný čas v roku 1979, okrem iného aj v očakávaní energetických úspor. Mimoriadne tuhá zima na začiatku tohto roku spôsobila energetickú krízu. Letný čas sa začínal v prvú aprílovú sobotu o polnoci, od roku 1981 počas posledného marcového víkendu, končil sa v posledný septembrový víkend. Od roku 1996 Európska komisia predĺžila obdobie letného času každoročne až do posledného októbrového víkendu. Posúvanie hodiniek sa tiež ustálilo na 2. hodine v noci, pretože v tomto čase najmenej ovplyvňuje dopravu.



V súčasnosti prínosom letného času nie sú energetické úspory, ale efektívne využívanie denného svetla. Preto sa tiež letný čas v angličtine označuje termínom Daylight Saving Time (DST, čas šetriaci denné svetlo). V štátoch severnej Ameriky vrátane USA a Kuby platí letný čas už od 9. marca. Napríklad Maroko zavedie letný čas od 6. apríla, Egypt až od 25. apríla.



Letný čas mal od počiatku aj odporcov. Viaceré občianske i politické iniciatívy žiadali jeho zrušenie, pričom uvádzali najmä zdravotné dôvody či negatívny vplyv na koncentráciu. Na základe verejného prieskumu navrhla Európska komisia, aby sa sezónna zmena času uskutočnila naposledy v roku 2021. Európsky parlament (EP) tento návrh schválil 29. marca 2019 s tým, že sa európske štáty dohodnú, ktoré časové pásmo si nechajú celoročne. Vzhľadom na problémy ako brexit, pandémia COVID-19 či vojna na Ukrajine však diskusia o téme nepokračuje. V roku 2024 oživilo túto iniciatívu asi 67 poslancov EP.



Je možné, že už od budúceho roku upustia od letného času Spojené štáty americké. Zodpovedajú tomu vyhlásenia novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, ktorý označil letný čas za nepohodlné a finančné náročné opatrenie. Rovnako je kritikom letného času Elon Musk, či floridský senátor Marco Rubio.



Otvorenou otázkou ostane, či USA prijmú celoročný letný čas, alebo trvalý štandardný čas, čo je z legislatívneho hľadiska jednoduchšie riešenie. Navyše celoročný letný čas mali USA v roku 1974, no čoskoro sa stal nepopulárnym. V niektorých štátoch USA ľuďom prekážalo, že cez zimu posielali deti do školy za tmy.



„Podľa mojich skúseností chcú ľudia počas zimy denné svetlo skôr po rannom prebudení než neskôr v priebehu dňa,“ uviedol počítačový odborník a vedec David Prerau, medzinárodne uznávaný odborník na otázku letného času.



„Keď ľudia premýšľajú o letnom čase, často myslia na negatívny efekt straty hodiny spánku v jeden deň v roku, keď nastavujeme hodiny na letný čas. Nemyslia na to, že tým získame 238 dní na jar, v lete a na jeseň so všetkými výhodami svetlejších večerov a 118 dní v zime bez veľmi neskorého východu slnka,“ tvrdí David Prerau.