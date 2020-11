V nemocniciach budú môcť pracovať aj zdravotníci s COVID-19

Bratislava 2. novembra (TASR) - Zdravotníci nakazení novým koronavírusom, ktorí nemajú príznaky ochorenia COVID-19, sa budú môcť starať o pacientov. Umožnilo to aktualizované usmernenie hlavného hygienika v prípade, ak by ich absencia na pracovisku mohla vážne ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zdravotníci s príznakmi pracovať nemôžu.



"Zadefinoval som určité podmienky, keď zdravotnícky pracovník, pokiaľ vyšiel pozitívny antigénovým testom alebo RT-PCR testom, ale nemá klinické príznaky, môže za dodržania prísnych hygienických opatrení poskytovať zdravotnú starostlivosť v prípade potreby, ak to zdravotnícke zariadenie naozaj zdravotníkov potrebuje a bola by ohrozená zdravotná starostlivosť," vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.



V prípade práce nakazených zdravotníkov bez príznakov sa odporúča, aby sa im najprv prideľovala práca bez kontaktu s pacientmi a zdravotníkmi (napríklad telemedicína), až následne starostlivosť o pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19, starostlivosť o pacientov s podozrením na ochorenie a ako posledná starostlivosť o pacientov s inými diagnózami. Usmernenie je zverejnené na webe Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Dopady zmeny usmernenia sa podľa hlavného hygienika prehodnocovali aj so zástupcami manažmentov nemocníc. "Napríklad máme akútne brucho a nemáme chirurga, ale máme chirurga, ktorý je pozitívny na COVID-19, nevykazuje príznaky. Za dodržania protiepidemických opatrení, že sa chráni, mohol by operovať, mohol by toho pacienta zachrániť," zhrnul Mikas. Pripomenul, že riziko smrti z odloženia operácie by bolo podstatne vyššie ako riziko možnej nákazy.