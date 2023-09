V New Yorku sa koná summit, ktorý prepája slovenských odborníkov v USA

New York 19. septembra (TASR) - V New Yorku sa v utorok uskutoční Slovak PRO Summit – Severná Amerika 2023, ktorého cieľom je prepájať úspešných slovenských profesionálov a odborníkov pôsobiacich v Spojených štátoch. TASR o tom informoval prezident neziskovej organizácie Slovak PRO Vladimír Lackovič.



Toto pilotné podujatie spája skupinu 70 úspešných Slovákov z rôznych oblastí, ako je podnikanie, veda, akadémia, umenie a technológie, s cieľom podeliť sa o svoje skúsenosti a znalosti, budovať kontakty a objavovať nové príležitosti.



Celodenný summit sa koná pod záštitou úradu prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Účastníkom ponúka množstvo panelových diskusií, praktických workshopov a prezentácií úspešných Slovákov. Hlavným rečníkom summitu bude slovenský ekonomický expert, bývalý podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš.



"Slovensko, ktoré oslavuje 30. výročie svojho vzniku, čelí rôznym výzvam vrátane starnúcej populácie, zmien klímy, digitálnej transformácie a významného odlivu mladých talentov," uvádzajú organizátori. Slovak PRO Summit 2023 vnímajú ako pozvánku pre slovenských profesionálov zo Severnej Ameriky na spoluprácu pri tvorbe rozhodnutí pre lepšie Slovensko.



Summit organizuje Slovak PRO v spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v New Yorku.



Slovak PRO je nezisková organizácia, ktorá ponúka profesionálne, kultúrne a vzdelávacie príležitosti pre Slovákov v New Yorku aj v rámci USA, uvádza na svojej webovej stránke.