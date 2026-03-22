V niekoľkých obciach na východnom Slovensku si zvolili nového starostu
Napríklad v obci Ďurďoš si obyvatelia volili starostu po tom, čo sa funkcie vzdal bývalý starosta, ktorý čelí obvineniu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku.
Autor TASR
Košice 22. marca (TASR) - V piatich obciach na východnom Slovensku si v sobotu (21. 3.) obyvatelia volili starostu v rámci doplňujúcich komunálnych volieb, ktoré sa konali v 15 obciach na Slovensku. Nových starostov si vyberali voliči v obci Ďurďoš, Klenová, Brestov nad Laborcom, Vyšný Čaj a Hrhov. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR potvrdili zapisovateľky miestnych volebných komisií, prípadne ich obce zverejnili na svojich webových stránkach.
V obci Ďurďoš v okrese Vranov nad Topľou si obyvatelia volili starostu po tom, čo sa funkcie vzdal bývalý starosta, ktorý čelí obvineniu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku. V súvislosti s prípadom vykonali policajti protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru vlani v júli akciu s krycím názvom Výstavba. Bývalý starosta sa o funkciu uchádzal opätovne, vo voľbách však zvíťazil jeho protikandidát Miroslav Guľa.
V obci Brestov nad Laborcom v okrese Medzilaborce získal mandát starostu Miloš Hreško. V obci Vyšný Čaj v okrese Košice-okolie zvolili za starostu Matúša Michala. Voliči zároveň vyberali aj dvoch poslancov obecného zastupiteľstva, ktorými sa stali Gabriel Dancák a Miroslav Siládi.
V obci Hrhov v okrese Rožňava získal v doplňujúcich voľbách starostu najviac hlasov Jozef Csorba. Z 875 zapísaných voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 291 ľudí. Počet platných hlasovacích lístkov vo voľbe starostu bol 288.
V okrese Snina si nového starostu volili obyvatelia obce Klenová, o výsledku zatiaľ na webovej stránke ani sociálnej sieti samospráva neinformovala.
