UNIKÁTNY JAV: Na Slovensku bude možné pozorovať polárnu žiaru

Bratislava 30. októbra (TASR) – V niektorých častiach Slovenska a Česka by v noci na nedeľu (31. 10.) malo byť možné pozorovať polárnu žiaru. TASR na to upozornil Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave s odvolaním na Národný úrad pre oceán a atmosféru.



"Žiara je dôsledkom interakcie hustého oblaku nabitých častíc so zemskou atmosférou. Oblak sa odtrhol od Slnka pri mimoriadne silnej erupcii triedy X1, ku ktorej došlo 28. októbra o 17.35 h. Pokiaľ bude geomagnetická búrka taká silná, ako predpovedajú astronómovia, bude žiara pozorovateľná z našich končín nízko nad severným obzorom s najväčšou pravdepodobnosťou už po zotmení," priblížil.



Predpoveď počasia je podľa Horálka nateraz veľmi dobrá. K dobrej viditeľnosti by malo prispieť aj to, že Mesiac vyjde až v druhej polovici noci. Pre pozorovanie je potrebné podľa jeho slov nájsť "miesto s dokonalým výhľadom na sever, nerušený svetelným znečistením".



Doplnil, že obvykle sa polárna žiara vyskytuje 80 až 150 kilometrov a zriedkavo aj do výšky 400 kilometrov nad zemským povrchom. Vysvetlil, že Zem má svoj prirodzený magnetický štít, vďaka ktorému sa väčšina tohto nebezpečného žiarenia odkloní. Časť slnečného materiálu však ostáva v oblastiach okolo magnetických pólov Zeme, kde siločiary magnetického poľa Zeme a aj častice preniknú do zemskej atmosféry, informoval Horálek s tým, že tam vďaka zrážkam s atómami a molekulami vzduchu dochádza k tzv. excitácii a ionizácii a vyžarovaniu viditeľného svetla. Jeho odtiene zodpovedajú hodnotám vyžarovanej energie.



Dodal, že najčastejšie sú viditeľné zelená a červená žiara, ktoré zodpovedajú excitovanému kyslíku. Modré zafarbenie žiary zodpovedá ionizovanému dusíku.