NA CESTÁCH POZOR: Tvorí sa hmla, miestami je aj poľadovica

Bratislava 14. januára (TASR) - Vodiči by si mali dať pozor v sobotu podvečer na hmlu. Dohľadnosť do 50 metrov je v lokalite Zavar a do 100 metrov v lokalitách Zeleneč, Želiezovce a Šturec. Na ceste I/77 v úseku Spišská Belá - Toporec a na cestách tretej triedy v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves je poľadovica. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach, najmä vo vyšších polohách, sa na vozovkách miestami môže nachádzať čerstvý, kašovitý až utlačený sneh do dvoch centimetrov.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Dobšiná, Huty a Vernár sa nachádza vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do jedného centimetra.



SSC upozorňuje, že miestami zľadovatený sneh je na ceste II/578 Skalka - Kremnica a II/537 Podbanské - Tatranská Polianka.