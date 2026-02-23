< sekcia Slovensko
V niektorých lokalitách SR je na cestách znížená viditeľnosť pre dážď
Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody na území SR sú zjazdné.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Vodiči by si v lokalitách Vrútky, Turany, Šturec, Zavar a Záborské mali dať pozor na zníženú viditeľnosť na 100 metrov pre silný dážď. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje vo Veľkom Šariši. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe.
Upozornila aj na zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter na vozovke horského priechodu Vrchslatina. S utlačeným alebo kašovitým snehom hrúbky jeden až dva centimetre treba podľa cestárov počítať na cestách horského priechodu Čertovica - Kráľová Lehota, Srdiečko - Bystrá a Gemerská Poloma - sedlo Suľová. Na ceste Stakčín - Ulič zase s čerstvým snehom hrúbky tri centimetre.
Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne mokrý, miestami vlhký, dodala SSC.
Upozornila aj na zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter na vozovke horského priechodu Vrchslatina. S utlačeným alebo kašovitým snehom hrúbky jeden až dva centimetre treba podľa cestárov počítať na cestách horského priechodu Čertovica - Kráľová Lehota, Srdiečko - Bystrá a Gemerská Poloma - sedlo Suľová. Na ceste Stakčín - Ulič zase s čerstvým snehom hrúbky tri centimetre.
Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne mokrý, miestami vlhký, dodala SSC.