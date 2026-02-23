Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V niektorých lokalitách SR je na cestách znížená viditeľnosť pre dážď

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody na území SR sú zjazdné.

Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Vodiči by si v lokalitách Vrútky, Turany, Šturec, Zavar a Záborské mali dať pozor na zníženú viditeľnosť na 100 metrov pre silný dážď. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje vo Veľkom Šariši. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe.

Upozornila aj na zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter na vozovke horského priechodu Vrchslatina. S utlačeným alebo kašovitým snehom hrúbky jeden až dva centimetre treba podľa cestárov počítať na cestách horského priechodu Čertovica - Kráľová Lehota, Srdiečko - Bystrá a Gemerská Poloma - sedlo Suľová. Na ceste Stakčín - Ulič zase s čerstvým snehom hrúbky tri centimetre.

Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne mokrý, miestami vlhký, dodala SSC.
