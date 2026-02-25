< sekcia Slovensko
V niektorých lokalitách treba rátať so silnejším vetrom na horách
Meteorológovia pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého a druhého stupňa. Platia predbežne do stredy večera.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - V stredu treba v niektorých lokalitách na severnom a strednom Slovensku počítať so silnejším vetrom na horách. Meteorológovia pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého a druhého stupňa. Platia predbežne do stredy večera. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha prvého stupňa sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok a Tvrdošín. Výstraha druhého stupňa zase platí pre okresy Poprad a Liptovský Mikuláš. Meteorológovia upozornili na to, že silnejší vietor predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo.
Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Na niektorých miestach však vodiči musia rátať s poľadovicou. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Poľadovica sa vyskytuje na horskom priechode Vrchslatina aj na úsekoch ciest druhej triedy Liptovský Hrádok - Podbanské, Pavčina Lehota - Jasná a Vígľaš - Červeňany.
Vodiči si musia dať takisto pozor na padanie skál v niektorých úsekoch horských priechodov Donovaly a Šturec. Cestári tiež upozornili na to, že horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.
SSC: V niektorých lokalitách si vodiči musia dať pozor na poľadovicu
