V niektorých lokalitách treba rátať so silnejším vetrom na horách

Na snímke zlomený strom kvôli silnému vetru. Foto: TASR František Iván

Meteorológovia pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého a druhého stupňa. Platia predbežne do stredy večera.

Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - V stredu treba v niektorých lokalitách na severnom a strednom Slovensku počítať so silnejším vetrom na horách. Meteorológovia pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého a druhého stupňa. Platia predbežne do stredy večera. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstraha prvého stupňa sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok a Tvrdošín. Výstraha druhého stupňa zase platí pre okresy Poprad a Liptovský Mikuláš. Meteorológovia upozornili na to, že silnejší vietor predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo.


SSC: V niektorých lokalitách si vodiči musia dať pozor na poľadovicu



Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Na niektorých miestach však vodiči musia rátať s poľadovicou. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Poľadovica sa vyskytuje na horskom priechode Vrchslatina aj na úsekoch ciest druhej triedy Liptovský Hrádok - Podbanské, Pavčina Lehota - Jasná a Vígľaš - Červeňany.

Vodiči si musia dať takisto pozor na padanie skál v niektorých úsekoch horských priechodov Donovaly a Šturec. Cestári tiež upozornili na to, že horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.
