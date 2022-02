V niektorých okresoch môže v noci fúkať silný vietor

Bratislava 27. februára (TASR) - V niektorých okresoch Slovenska môže v pondelok (28. 2.) v noci fúkať silný vietor. Na severe môžu byť snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.



Vietor možno očakávať v okresoch Brezno, Rožňava, Gelnica, Košice-okolie a Košice. "Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," priblížili meteorológovia. Dodávajú že výstraha platí od 3.00 h do 12.00 h.



V okresoch Brezno, Poprad, Tvrdošín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Kežmarok a Stará Ľubovňa sa môžu vyskytnúť snehové jazyky a záveje. SHMÚ vydalo výstrahu od polnoci do 15.00 h. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," tvrdí.