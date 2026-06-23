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HROZIA POŽIARE: Zvýšene riziko platí v TÝCHTO okresoch
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Autor TASR
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Bratislava 23. júna (TASR) - V niektorých okresoch západného Slovenska je vyhlásený čas zvýšeného rizika vzniku požiarov. Výstraha platí pre okresy Skalica, Senica, Malacky, Bratislava, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Trnava a Galanta. Na webe ministerstva vnútra o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.