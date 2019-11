V Nitre sa stretli stovky seniorov, premiér im sľúbil podporu

Nitra 28. novembra (TASR) – Zabezpečenie sociálnej starostlivosti v domácom prostredí a trinásty dôchodok sú prioritami, ktoré chce v budúcnosti dosiahnuť Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS). Na celoslovenskom stretnutí seniorov v Nitre to vo štvrtok uviedol predseda JDS Ján Lipiansky. Pomoc pri presadzovaní požiadaviek seniorov prisľúbil na stretnutí aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



Ako Lipiansky pripomenul, najväčšia seniorská organizácia si v januári pripomenie 30. výročie svojho vzniku. „Môžeme si povedať, že sa už veľa vecí v zlepšení života seniorov na Slovensku podarilo dosiahnuť, ale veľa úloh je ešte pred nami. Na prvom mieste je zmena vianočného príspevku na trinásty dôchodok. A musíme stále zdôrazňovať aj našu požiadavku, aby sa prijalo systémové riešenie v oblasti starostlivosti o seniorov, ktoré zabezpečí poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí,“ skonštatoval Lipiansky.



„Musíme si neustále pripomínať, aký máme dlh voči generácii našich seniorov. Málo sa hovorí o tom, čím si oni museli v priebehu posledných desaťročí všetkým prejsť, na rozdiel od mladej generácie, ktorá sa už narodila a dospela v demokratickom zriadení. Naši seniori sa museli vysporiadať s tými veľkými ponovembrovými zmenami. Preto je povinnosťou nás všetkých na Slovensku, aby sme im prejavovali patričnú úctu a naozaj sa im snažili pomôcť všade, kde treba,“ uviedol premiér.



V rámci bilancovania činnosti viacerých dôchodcovských organizácií si ich najaktívnejší členovia prevzali z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD) ocenenia za vykonanú prácu. „Málokto si uvedomuje, že dnes je JDS najväčšou organizáciou na Slovensku a robí veľmi záslužnú prácu. Dnes seniorské organizácie robia veci do kultúry, do športu, udržujú tradície a je veľmi dôležité, aby tí starší dávali príklady tým mladším,“ pripomenul Richter.