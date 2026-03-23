Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia i na chrípku stúpla
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 23. marca (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 12. kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla o 2,8 percenta. Stúpla aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o sedem percent. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 37.990 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Trnavskom kraji, najnižšiu v Banskobystrickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v 11. kalendárnom týždni nahlásili 4203 ochorení, čo predstavuje 11,1 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola takisto u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v prechádzajúcom kalendárnom týždni v 21 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 17 materských škôl a štyri základné školy.
V uplynulom týždni pribudlo 17 nových prípadov ochorenia COVID-19. Vyskytli sa vo všetkých krajoch SR okrem Banskobystrického kraja, s najvyššou chorobnosťou v Košickom kraji.
Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji stúpla o vyše 170 percent
Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 3250 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 21,08 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 1837 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 750 ochorení na 100.000 obyvateľov - bola v okrese Partizánske.
Z celkového počtu respiračných ochorení bolo 430 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 174,73 percenta. Pre chrípku museli prerušiť školské vyučovanie v jednej materskej škole v TSK, návštevy sú povolené vo všetkých nemocniciach v kraji.
V Nitrianskom kraji minulý týždeň mierne stúpla chorobnosť na chrípku
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia v Nitrianskom kraji rástla v uplynulom týždni iba mierne. Vyplýva to zo správy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.
Celkovo bolo v 12. kalendárnom týždni na území regiónu evidovaných 3863 akútnych respiračných ochorení. „Z tohto počtu šlo o chrípku v 845 prípadoch. Oproti minulému kalendárnemu týždňu to predstavuje nárast chorobnosti chrípky o 3,5 percenta. Najviac chorých bolo medzi deťmi vo veku nula až päť rokov,“ konštatuje sa v správe RÚVZ.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 98 osôb. Z celkového počtu hlásených prípadov bolo 46,9 percenta zápalov prínosových dutín, 11,3 percenta zápalov pľúc a 41,8 percenta zápalov stredného ucha. „Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v jednej materskej škole v Nitrianskom okrese. Zákaz návštev naďalej platí vo Fakultnej nemocnici Nitra, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor a v Kardiocentre Nitra,“ doplnil RÚVZ.
