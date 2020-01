V noci a sobotu dopoludnia bude na väčšine územia poľadovica

Bratislava 10. januára (TASR) - V piatok v noci až do sobotného dopoludnia (11. 1.) treba rátať na väčšine územia Slovenska s poľadovicou. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou pre celé územie s výnimkou Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Výstraha platí od polnoci do soboty 11.00 h.