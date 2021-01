V noci a v utorok dopoludnia očakávame na východe silnejšie sneženie

Bratislava 4. januára (TASR) - Vo vyšších polohách východného územia Slovenska môže počas noci z pondelka na utorok (5. 1.) a v utorok dopoludnia silnejšie snežiť. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa pred snežením. Výstraha platí od polnoci do utorka do 12.00 h.



Výraznejšie sneženie sa môže vyskytnúť v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa.



V daných lokalitách sa v polohách nad 600 alebo 700 metrov očakáva výskyt sneženia, pri ktorom podľa SHMÚ spadne desať až 12 centimetrov nového snehu. "Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb)," uviedli meteorológovia.