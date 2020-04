V niektorých častiach Slovensku bude v noci mrznúť

Bratislava 25. apríla (TASR) – V noci zo soboty na nedeľu (26. 4.) bude na strednom a časti východného Slovenska mrznúť. Na západe a juhovýchode krajiny sa môžu v noci vyskytnúť prízemné mrazy. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami vydali meteorológovia pre niektoré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. V týchto lokalitách sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu do mínus štyroch stupňov Celzia. SHMÚ upozorňuje, že mráz predstavuje nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny. Výstraha platí od polnoci do 8.00 h.



Prízemný mráz sa môže v noci vyskytnúť v niektorých okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Trnavského kraja. V týchto lokalitách sa vo výške piatich centimetrov nad povrchom miestami očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu do mínus štyroch stupňov Celzia. Výstraha platí od polnoci do 7.00 h.