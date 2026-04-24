PRÍZEMNÝ MRÁZ: V noci môže zasiahnuť väčšinu Slovenska
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - V noci na sobotu (25. 4.) môže väčšinu územia Slovenska zasiahnuť prízemný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od polnoci do soboty 7.00 h.
Výstraha pred mrazom platí pre takmer všetky okresy s výnimkou okresov Senec, Šaľa, Komárno, Dunajská Streda a Galanta.
„Očakávaný prízemný mráz nie je v danom ročnom období a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ upozornil SHMÚ.
