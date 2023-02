V noci na nedeľu pre práce dočasne uzavrú tunely Branisko a Bôrik

Prešov 18. februára (TASR) – Z dôvodu vykonávania prác dôjde v noci zo soboty na nedeľu (19. 2.) k mimoriadnej uzávere tunelov Branisko a Bôrik. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.



Tunel Branisko bude uzavretý od 23.00 h do 3.00 h. "Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/18 od diaľničného zjazdu Široké po diaľničný zjazd Beharovce," uviedla polícia.



Uzávera tunela Bôrik v pravej tunelovej rúre v smere Mengusovce – Prešov potrvá od 23.55 do 1.45 h a v ľavej tunelovej rúre v smere Poprad – Žilina od 2.00 do 3.45 h. "Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/18 od diaľničného zjazdu Mengusovce po diaľničný zjazd Poprad – západ," informovala polícia.