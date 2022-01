V noci platia viaceré výstrahy, v nedeľu bude silno fúkať na horách

Bratislava 22. januára (TASR) - Počas noci zo soboty na nedeľu (23. 1.) si treba dávať pozor pred mrazom, na východnom Slovensku sa môžu tvoriť snehové jazyky. Počas nedele platí výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od 22.00 h do nedele 8.00 pre okresy Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja a pre okres Liptovský Mikuláš. Teploty môžu klesnúť na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia.



Snehové jazyky a záveje potrápia počas noci celé východné Slovensko. V nedeľu sa výstraha prvého stupňa rozšíri aj na severozápad nášho územia. Pre Košický a Prešovský kraj platí počas celej nedele. V Trenčianskom a Banskobystrickom kraji je vyhlásená predbežne od 10.00 h do 18.00 h. V Žilinskom kraji platí od sobotného večera do nedele 18.00 h.



Silnejší vietor na horách hrozí v nedeľu v okresoch Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Dolný Kubín a Námestovo. Vietor tu môže nad pásmom lesa dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstraha platí aj pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín. V týchto okresoch sa v nedeľu o 6.00 h výstraha zmení na druhý stupeň. Nad pásmom lesa môže vietor dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 135 až 150 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozorňujú meteorológovia. Výstraha platí predbežne do 18.00 h.