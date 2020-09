V noci pršalo na takmer celom území Slovenska

Bratislava 1. septembra (TASR) – V noci na utorok pršalo prakticky na celom území SR, pričom zrážkové úhrny dosiahli podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) väčšinou objem od desať do 25 milimetrov. Zrážkové úhrny sú tak pomerne vzácne a rovnomerne rozložené.



Najmenej pršalo za posledných 24 hodín podľa meteorológov v oblasti Záhoria, Myjavy, Abova a dolného Zemplína, kde úhrn zrážok dosiahol menej ako 10 milimetrov. Zatiaľ len výnimočne spadlo viac ako 30 milimetrov zrážok.



"V utorok ráno sme sa zobudili väčšinou do zamračeného a miestami aj daždivého dňa. V ranných hodinách zrážky prechodne ustali, a to predovšetkým na strednom Slovensku," informoval SHMÚ na sociálnej sieti.



Do utorkového večera očakávajú meteorológovia na viacerých miestach SR úhrn zrážok od 5 do 20 milimetrov, ojedinele až okolo 30 milimetrov.