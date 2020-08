V Novej Cvernovke uviedli monografiu o sexuálnom násilí

Bratislava 12. augusta (TASR) – Sexuálnemu násiliu a kultúre znásilnenia, tomu, ako sa v spoločnosti udržiavajú a prehlbujú predsudky voči obetiam sexuálneho násilia, sa venuje monografia Bez súhlasu.txt.



V poradí štvrtú knihu česko-slovenskej edície txt vydávanej v rámci spolupráce kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál, umeleckého kolektívu APART a združenia pre výskum a kolektívnu prax Display.cz predstavili v stredu v bratislavskej Novej Cvernovke.



Publikácia je súborom siedmich textov desiatich autoriek, ktoré v prostredí Slovenska a Česka hovoria o kultúre znásilnenia. Hovoria o postojoch, predstavách a predsudkoch, ktoré máme o sexuálnom násilí a ktoré prispievajú k tomu, že sa sexuálne násilie a obťažovanie deje aj dnes.



„Každá z autoriek sa nejakým spôsobom venuje téme sexuálneho násilia, buď cez advokáciu, alebo pracuje s klientkami, ktoré zažili sexuálne násilie, alebo robia rôzne poradenské služby. Všetky písali v medziach svojich komunít," povedala pre TASR Veronika Valkovičová, aktivistka a jedna z editoriek publikácie.



Čitatelia v nej nájdu aj text o sexuálnom násilí v rímskokatolíckej cirkvi, násilí na trans ľuďoch na Slovensku, sexizme a zobrazovaní násilia v reklame či o ženách migrujúcich do Európy, ktoré unikajú pred násilím, no to sa zriedka zastaví po prekročení hraníc.



„Uvedomujeme si, že je to naozaj ťažká téma, je to aj ťažké čítanie," priznala Valkovičová, ktorá v úvode knihy varuje čitateľov pred náročnosťou témy.



„Je ťažké čítať o násilí a pre nás bolo rovnako ťažké o ňom písať. Ale keď to nezmeneníme, keď o ňom nebudeme hovoriť, stále budeme prehlbovať aj my kultúru mlčania o sexuálnom násilí. Treba o ňom hovoriť, treba o ňom písať, aj o osudoch a skúsenostiach ľudí, ktorí zažili násilie, pretože inak budeme mať pocit, že sa vlastne nedeje."



Uvedenie knihy Bez súhlasu.txt zorganizovalo občianske združenie literarnyklub.sk. Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia.